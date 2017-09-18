Кравцов сломал кисть и стал седьмым травмированным игроком «Трактора»

Как сообщили «Чемпионату» в отделе информации «Трактора», нападающий челябинского клуба Виталий Кравцов выбыл до 6 ноября из-за перелома руки. В матче со СКА он получил травму кисти в результате столкновения с Ильёй Каблуковым, встреча завершилась со счётом 0:5.



В данный момент у «Трактора» травмировано семь игроков: Семён Афонасьевский, Александр Черников, Юрий Петров, Александр Шинин, Виталий Кравцов, Данил Губарев и Иван Безруков.

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