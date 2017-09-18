КХЛ признала допингом два БАДа, употребление грозит дисквалификацией на 4 года

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский сообщил о выявлении запрещённых веществ в двух биологически активных добавках. Их употребление может повлечь за собой дисквалификацию сроком до четырёх лет.

«В результате независимых исследований биологически активных добавок „Экдистерон“ (Экдизон, Ecdysone) и „Трибулус“ (Tribulus) производства компании Westpharm получено подтверждение о содержании в них субстанций, включённых в запрещённый список — 2017, а именно остарина (класс S1 Анаболические агенты — селективные модуляторы андрогенных рецепторов) и марихуаны (класс S8 Каннабиоиды).

Обнаружение данных веществ в допинг-пробе спортсмена влечёт дисквалификацию сроком до четырёх лет», — говорится в заявлении Кобылянского.

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