Минспорт предписал региональным властям взять Ночную лигу под особый контроль

Министерство спорта России предписало руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры взять под особый контроль подготовку, организацию и проведение отборочного этапа Ночной лиги, а также отправку команд-победителей на финал турнира. Об этом говорится в письме заместителя министра спорта России Марины Томиловой.



В документе, в частности, спортивным руководителям субъектов России предписано оказать содействие в предоставлении хоккейных ледовых площадок для проведения матчей, обеспечить включение данного мероприятия в региональный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий и совместно с официальным представителем Ночной хоккейной лиги в субъекте разработать положение о региональном фестивале по хоккею среди любительских команд.

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