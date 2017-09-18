Саратов стал вторым городом после Москвы, где стартовал сезон Ночной лиги

Саратов стал вторым городом после Москвы, в котором стартовал отборочный этап седьмого сезона Ночной лиги. 17 сентября в ЛДС «Кристалл» прошли три матча в дивизионе «Любитель 40+».



В этом сезоне за поездку в Сочи от дивизиона «Любитель 40+» в Саратове поборются шесть коллективов: «Трудовые Резервы» (Саратов), являющийся чемпионом прошлого года, «Саратовские Вепри», «Авангард» (Саратов), «Авангард» (Энгельс), «Волгарь» и «ЗСК» (Саратов).

Право первыми выйти на лёд было предоставлено «Трудовым Резервам» и «Саратовским Вепрям», выяснявшим отношения в финале отборочного этапа в прошлом сезоне. Тогда «Трудовые Резервы» победили со счётом 2:0, в матче открытия они тоже взяли верх — 3:0.

В двух других поединках встретились «Авангард-Э» и «Волгарь», а также «ЗСК» и «Авангард-С». В первой встрече по итогам упорнейшей борьбы была зафиксирована ничья — 2:2. В завершающей игре первого соревновательного дня победу со счётом 4:2 одержали представители «Авангарда-С».