Анисимов: теперь без россиян в «Чикаго» мой английский язык станет лучше

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов поделился ожиданиями от тренировочного лагеря своей команды.



«В тренировочном лагере может быть всё, что угодно, я готов к этому. Я очень много пропустил из-за травмы, и это всегда тяжело, но, с другой стороны, я полностью выздоровел и хорошо отдохнул. Я буду играть в меньшинстве? Надеюсь, так и будет. Играть в спецбригадах — привилегия, и я готов к большой ответственности.



После ухода Панарина я стал последним россиянином в клубе? Теперь мой английский станет лучше», — цитирует Анисимова Chicago SunTimes.

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