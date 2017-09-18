Кокарев: все в «Салавате» сильно расстроены из-за поражения

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился впечатлениями после поражения в матче с череповецкой «Северсталью» со счётом 0:2.
«Проиграла команда, все очень сильно расстроены. Готовимся к следующей игре. Сегодня забили ноль голов, поэтому претензии могут быть только к себе. К нападающим и в первую очередь к себе. Я сегодня много моментов запорол», — приводит слова Кокарева официальный сайт уфимского клуба.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.
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