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Кокарев: все в «Салавате» сильно расстроены из-за поражения

18 сентября 2017, понедельник. 20:07 Хоккей

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился впечатлениями после поражения в матче с череповецкой «Северсталью» со счётом 0:2.

«Проиграла команда, все очень сильно расстроены. Готовимся к следующей игре. Сегодня забили ноль голов, поэтому претензии могут быть только к себе. К нападающим и в первую очередь к себе. Я сегодня много моментов запорол», — приводит слова Кокарева официальный сайт уфимского клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

«Салават Юлаев» проиграл «Северстали» в Уфе, прервав победную серию
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Северсталь Денис Кокарев
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18 сентября 2017, понедельник
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