Ларсен: не то чтобы «Салават» играл плохо, просто не забил

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал поражение от «Северстали» (0:2).



«Не то чтобы мы играли плохо, но мы не забили. У нас было несколько возможностей, нужно забрасывать. Мы можем играть лучше. Недооценка? „Северсталь“ — серьёзный соперник. Здесь мне нечего комментировать. У нас иногда бывают такие матчи, мы хотим от этого избавиться, чтобы у нас не было подобных игр. Теперь нам нужно посмотреть видео и разобраться, как нам сыграть лучше.



Матч с „Магниткой“? Я так далеко не заглядывал. Конечно, это хорошая команда, мы должны показать свой лучший хоккей, чтобы победить», — передаёт слова Ларсена корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.

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