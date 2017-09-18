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«Ак Барс» разгромил рижское «Динамо», Секач сделал хет-трик

18 сентября 2017, понедельник. 21:58 Хоккей

Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу в матче с рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 7:2. Команда Сандиса Озолиньша потерпела девятое поражение подряд, забив в этих встречах только 10 шайб и пропустив 36 голов.

В составе казанского клуба забитыми голами отметились Роман Абросимов, Никита Язьков, Джастин Азеведу, Артём Лукоянов и Иржи Секач, оформивший хет-трик. У рижан заброшенные шайбы на свой счёт записали Дэнни Кристо и Виталий Павлов.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
7 : 2 2:1, 3:1, 2:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Секач (Азеведу, Ландер) – 05:15 (5x5), 2:0 – Абросимов (Малыхин) – 05:34 (5x5), 2:1 – Кристо (Гальярди, Макмиллан) – 12:08 (5x5), 3:1 – Секач (Мусин) – 27:52 (5x5), 4:1 – Язьков (Малыхин) – 28:32 (5x5), 4:2 – Павлов (Скворцов) – 34:14 (5x5), 5:2 – Азеведу (Ландер, Секач) – 39:56 (5x4), 6:2 – Лукоянов (Малыхин, Токранов) – 53:46 (5x5), 7:2 – Секач (Яруллин, Марков) – 59:59 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Рига
Новости. Хоккей
18 сентября 2017, понедельник
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