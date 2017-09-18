«Ак Барс» разгромил рижское «Динамо», Секач сделал хет-трик

Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу в матче с рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 7:2. Команда Сандиса Озолиньша потерпела девятое поражение подряд, забив в этих встречах только 10 шайб и пропустив 36 голов.



В составе казанского клуба забитыми голами отметились Роман Абросимов, Никита Язьков, Джастин Азеведу, Артём Лукоянов и Иржи Секач, оформивший хет-трик. У рижан заброшенные шайбы на свой счёт записали Дэнни Кристо и Виталий Павлов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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