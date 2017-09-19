Лукоянов: везение пока не на моей стороне, но моменты есть в каждом матче

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги после победы над рижским «Динамо» (7:2).



«Прошедшие игры были не такими, как мы хотели. Забрасывали по одной шайбе, проигрывали. Поэтому выходили с двойным и даже тройным настроем даже не для того, чтобы забить много голов, а чтобы порадовать болельщиков. Они приходят на нас смотреть, и, думаю, нам сегодня удалось доставить болельщикам удовольствие – фурор голов, прекрасный вечер. Будем настраиваться на следующую игру, которая уже послезавтра.



Мне станет легче после заброшенной шайбы? Моменты есть в каждом матче. Просто везение пока не на моей стороне. По одному, по два момента в игре есть. Выполняю ту работу, которая требуется: в меньшинстве — больше, пять на пять. Не всегда удаётся реализовать моменты, оттого и такая статистика. Конечно, это меня не оправдывает. Просто надо дальше работать. Бросаешь, бросаешь, создаёшь момент – в любом случае когда-либо забьёшь. Рад не то что своему голу, а удачной игре всей команды и нашего звена. На своей статистике стараюсь не зацикливаться. Не все болельщики думают, что, если не забиваешь, ты полный ноль. Не собираюсь оправдываться, но такая у меня сейчас работа на льду», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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