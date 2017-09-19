Гол Джека Скилле в ворота «Трактора» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Гол нападающего минского «Динамо» Джека Скилле в матче с «Трактором» признан лучшим на прошедшей игровой неделе в КХЛ.

1. Джек Скилле в матче минского «Динамо» с «Трактором».

2. Дамир Жафяров с передач Павла Макаренко и Максима Казакова в матче «Адмирала» со «Слованом».

3. Дмитрий Кагарлицский в матче «Северстали» с «Ак Барсом».

4. Александр Бывальцев в матче «Амура» с «Куньлунь Ред Стар».

5. Евгений Кетов в матче СКА с «Трактором».

6. Сергей Шумаков в матче ЦСКА с «Куньлунь Ред Стар».

7. Илья Никулин с передачи Дастина Бойда в матче московского «Динамо» с «Ладой».

8. Пол Щехура в матче «Трактора» с московским «Динамо».

9. Мэтт Эллисон в матче «Металлурга» с московским «Динамо».

10. Рикард Йюнге с передачи Пола Щехуры в матче «Трактора» с московским «Динамо».

Чат КХЛ: к приезду Рыспаева на игры в Китае будут ходить 50 тыс. зрителей А ещё стало известно, почему Раймо Сумманен избил прохожего в Хельсинки.

Вы можете посмотреть видео лучших голов также на официальном сайте КХЛ.