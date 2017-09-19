Гол Джека Скилле в ворота «Трактора» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Гол нападающего минского «Динамо» Джека Скилле в матче с «Трактором» признан лучшим на прошедшей игровой неделе в КХЛ.
1. Джек Скилле в матче минского «Динамо» с «Трактором».
2. Дамир Жафяров с передач Павла Макаренко и Максима Казакова в матче «Адмирала» со «Слованом».
3. Дмитрий Кагарлицский в матче «Северстали» с «Ак Барсом».
4. Александр Бывальцев в матче «Амура» с «Куньлунь Ред Стар».
5. Евгений Кетов в матче СКА с «Трактором».
6. Сергей Шумаков в матче ЦСКА с «Куньлунь Ред Стар».
7. Илья Никулин с передачи Дастина Бойда в матче московского «Динамо» с «Ладой».
8. Пол Щехура в матче «Трактора» с московским «Динамо».
9. Мэтт Эллисон в матче «Металлурга» с московским «Динамо».
10. Рикард Йюнге с передачи Пола Щехуры в матче «Трактора» с московским «Динамо».
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