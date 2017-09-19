Павлов: у рижского «Динамо» нет других вариантов, надо прерывать неудачную серию

Нападающий рижского «Динамо» Виталий Павлов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:7) и свой гол. Команда Сандиса Озолиньша проиграла девятый матч подряд и занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе пять очков в 13 играх.

«Это был трудовой гол. Поборолся, и шайба удачно отлетела ко мне… Игра была острой, богатой на силовые приёмы. У нас уже нет других вариантов, надо выходить и бороться. В следующем матче надо прервать эту неудачную серию», — цитирует Павлова Delfi.lv.