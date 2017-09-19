Сейв Демченко в матче со СКА — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ назвала лучшие вратарские спасения прошедшей игровой недели. Первое место занял вратарь «Трактора» Василий Демченко.

1. Голкипер «Трактора» Василий Демченко в матче со СКА.

2. Вратарь СКА Игорь Шестёркин в матче с «Металлургом».

3. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.

4. Вратарь «Барыса» Херник Карлссон в матче с «Сибирью».

5. Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Томи Кархунен в матче с ЦСКА.

6. Вратарь «Лады» Александр Лазушин в матче с московским «Динамо».

7. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек в матче с «Амуром».

8. Вратарь «Сибири» Александр Салак в матче с «Барысом».

9. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.

10. Вратарь рижского «Динамо» Янис Калниньш в матче с «Салаватом Юлаевым».

Чат КХЛ: к приезду Рыспаева на игры в Китае будут ходить 50 тыс. зрителей А ещё стало известно, почему Раймо Сумманен избил прохожего в Хельсинки.

Вы можете посмотреть видео лучших сейвов также на официальном сайте КХЛ.