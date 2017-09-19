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Сейв Демченко в матче со СКА — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

19 сентября 2017, вторник. 12:23 Хоккей

КХЛ назвала лучшие вратарские спасения прошедшей игровой недели. Первое место занял вратарь «Трактора» Василий Демченко.

1. Голкипер «Трактора» Василий Демченко в матче со СКА.
2. Вратарь СКА Игорь Шестёркин в матче с «Металлургом».
3. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.
4. Вратарь «Барыса» Херник Карлссон в матче с «Сибирью».
5. Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Томи Кархунен в матче с ЦСКА.
6. Вратарь «Лады» Александр Лазушин в матче с московским «Динамо».
7. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек в матче с «Амуром».
8. Вратарь «Сибири» Александр Салак в матче с «Барысом».
9. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.
10. Вратарь рижского «Динамо» Янис Калниньш в матче с «Салаватом Юлаевым».

Чат КХЛ: к приезду Рыспаева на игры в Китае будут ходить 50 тыс. зрителей
А ещё стало известно, почему Раймо Сумманен избил прохожего в Хельсинки.

Вы можете посмотреть видео лучших сейвов также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
19 сентября 2017, вторник
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12:04 Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»
12:00 Новиков: «Металлург» что-то затемнил, выступает на старте сезона ниже среднего
11:29 Малыхин: «Ак Барс» сыграл здорово, а собой я не совсем доволен
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11:03 «Химик» рассказал о сложностях на выезде в Учалы на матч с «Горняком»
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10:27 Секач: когда-нибудь я должен был забить, очень рад хет-трику
10:21 Гол Джека Скилле в ворота «Трактора» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
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18 сентября 2017, понедельник
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23:43 Итоги игрового дня МХЛ
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