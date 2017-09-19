Кожевников: у Аболса нет результата, он ничего не принесёт «Ладе»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Лады» Артиса Аболса.

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«Артиса Аболса ждёт отставка? Давайте не делать скандалов. Я всегда говорил и буду говорить: у нас хватает своих специалистов. А если в КХЛ брать кого-то со стороны, то это должны быть заслуженные люди, которые что-то сделали и проявили себя как хорошие тренеры, которые могут создавать и привносить что-то новое в нашу лигу. Я не считаю, что Аболс – выдающийся тренер. У него нет результатов. Покажите мне, где и что он сделал? Он ничего не принесёт в команду. И это касается не только его. У нас есть свои тренеры, которые сидят без работы, и даже у них есть результат на уровне КХЛ. Поэтому мне всё равно, Аболс там или нет. В КХЛ нужно брать людей и понимать, что они принесут пользу, а не преследовать при этом какие-то другие интересы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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