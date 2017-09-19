Как стало известно «Чемпионату», нападающий Артур Лаута перейдёт из «Авангарда» в «Югру».

21-летний форвард не попал в основной состав омской команды в этом сезоне из-за недопонимания с главным тренером Андреем Скабелкой. Сейчас Лаута находится в расположении «Сарыарки» в ВХЛ, но не провёл там ни одного матча. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и забил один гол при показателе полезности "-4". Лаута является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.