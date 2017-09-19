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Хайнс: Хишир хорошо разыгрывал шайбу, мне понравилась его игра

19 сентября 2017, вторник. 18:21 Хоккей

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс после предсезонной игры с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) поделился мнением об игре молодого нападающего Нико Хишира, который отметился заброшенной шайбой.

Во втором и третьем периодах Хишир стал заметнее, приспособился к скоростям, уровню борьбы. Он проявил настойчивость, забивая гол. Это позволило ему убежать один на один, а забил он за счёт мастерства.

Он хорошо разыгрывал шайбу в равных составах и в большинстве. Принимал правильные решения во время розыгрыша лишнего, когда надо бросать, когда пасовать. Он хорошо играл позиционно, не уступал в единоборствах. Мне всё это понравилось", — цитирует Хайнса официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Нью-Джерси Дэвилз Кайл Хайнс Нико Хишир
Новости. Хоккей
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