Известный тренер Андрей Назаров заявил, что победа сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею 2024 года не может быть полноценной без участия на турнире сборной России. В финале турнира чешская сборная обыграла Швейцарию со счётом 2:0. Российская сборная пропустила третий чемпионат мира подряд по решению Международной федерации хоккея.

«Победа сборной Чехии на чемпионате мира без участия сборной России не может быть полноценной. Мы уже говорили, что исключать сборную по политическим причинам, не имеющим отношения к спорту, — верх цинизма», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.