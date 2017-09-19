«Нефтехимик» интересуется нападающим Яромиром Ягром

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заинтересован в приглашении чешского нападающего Яромира Ягра, который до сих пор не нашёл себе новую команду. Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба со ссылкой на генерального директора нижнекамской команды Раиля Якупова.
«Мы очень интересуемся Ягром», — сообщил Якупова.
Ранее сообщалось, что 45-летний хоккеист ведёт переговоры с «Калгари Флэймз». В 82 матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги за «Флориду Пантерз» нападающий набрал 46 (16+30) очков.
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