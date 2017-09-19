«Торпедо» победило «Куньлунь», трижды забив за последние восемь минут игры

Нижегородское «Торпедо» одержало победу в домашнем матче с китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1.



Счёт в матче открыли гости на 17-й минуте — отличился Андреас Турессон. В концовке третьего периода «Торпедо» перевернуло ход встречи, забросив две шайбы усилиями Евгения Мозера и Владимира Галузина. Окончательный счёт установил Каспарс Даугавиньш, забив в пустые ворота гостей.



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