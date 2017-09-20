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Карандин: отдельный филиал ФХР по Дальнему Востоку больно ударит по Хабаровску

20 сентября 2017, среда. 11:11 Хоккей

Известный арбитр, член правления ФХР, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин рассказал о возможной реорганизации его филиала, а также отметил, что это может пойти во вред хоккею в Хабаровске.

«Надо улучшать финансирование детских школ, методическую поддержку, хотя в этом направлении ФХР уже работает. Также я, как руководитель Межрегионального центра, обеспокоен реорганизацией. Создание отдельного филиала по Дальнему Востоку может больно ударить по такому историческому хоккейному центру, как Хабаровск.

Не секрет, что сегодня Хабаровск — один из лидеров сибирско-дальневосточного центра, явный лидер всего дальневосточного хоккея, там семь команд только детских возрастов, плюс юниорская команда, студенческая и так далее. Это направление работы курирует вице-президент «Амура» Александр Филиппенко. В своё время крепкую вертикаль ему удалось построить в Новокузнецке, подготовившему 14 игроков для сборных России. Первые результаты мы видим и в Хабаровске, куда этим летом привезли кубок Гагарина местные воспитанники Зуб и Плотников. Разукрупнение филиала «Сибирь — Дальний Восток» лишит Хабаровск сибирского соперничества, заставит вариться в собственном соку, затормозит развитие всего региона.

Владивосток только начинает набирать традиции, там локомотив развития — «Адмирал». В то же время во Владивостоке только две команды, причём младших возрастов. При этом, согласно проекту реформы, представительство филиала совета переводится во Владивосток, что вряд ли логично», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Амур
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