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Тренер «Тампы»: Сосунов катается быстрее, чем Хара в начале карьеры в НХЛ

20 сентября 2017, среда. 13:14 Хоккей

Тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Рик Боунесс поделился мнением об игре защитника Олега Сосунова.

«Я тренировал „Большого Зи“ (защитник „Бостон Брюинз“ Здено Хара. — Прим. „Чемпионата“), когда он впервые приехал в „Айлендерс“. Могу сказать, что Сосунов умеет кататься. Он двигается быстрее, чем Здено в то время. Хара — великолепный игрок, будущий член Зала славы, так что я его не критикую. Но Сосунов может быстро двигаться для своих размеров.

Он ещё не играл в Северной Америке, приехал прямо из России. Посмотрим, как он адаптируется к маленьким площадкам и другому темпу игры. Это не случится за один вечер», — сказал Боунесс в эфире клубного телевидения.

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Источник: Официальный сайт "Тампа-Бэй Лайтнинг" Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Здено Хара
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20 сентября 2017, среда
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