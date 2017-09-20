Тренер «Тампы»: Сосунов катается быстрее, чем Хара в начале карьеры в НХЛ

Тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Рик Боунесс поделился мнением об игре защитника Олега Сосунова.

«Я тренировал „Большого Зи“ (защитник „Бостон Брюинз“ Здено Хара. — Прим. „Чемпионата“), когда он впервые приехал в „Айлендерс“. Могу сказать, что Сосунов умеет кататься. Он двигается быстрее, чем Здено в то время. Хара — великолепный игрок, будущий член Зала славы, так что я его не критикую. Но Сосунов может быстро двигаться для своих размеров.



Он ещё не играл в Северной Америке, приехал прямо из России. Посмотрим, как он адаптируется к маленьким площадкам и другому темпу игры. Это не случится за один вечер», — сказал Боунесс в эфире клубного телевидения.