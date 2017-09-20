Маршан: удаления на вбрасывании — это абсурд, НХЛ губит игру в хоккей

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан раскритиковал решение НХЛ выписывать удаления за неправильную игру на вбрасывании. На предсезонных матчах арбитры выписывают штрафы игрокам, которые заезжают за пределы разрешённой зоны во время вбрасываний.

«Это правило об игре на „точке“ — просто абсурд. Вот так и губят игру в хоккей. Лиге надо что-то предпринять, потому что мы не можем так играть в этом году. Это жесть.

По сути, надо стоять как истукан, нельзя двигаться. Это лишает центрфоварда его преимуществ, ограничивает его возможности. Игра на «точке» — это мастерство, люди этим зарабатывают деньги. Можно ещё защитников ставить на вбрасывание. Вчера я видел, как у команды должно было начаться большинство, но уже на «точке» им выписали удаление и уравняли составы. Это просто абсурд", — цитирует Маршана Sportsnet.