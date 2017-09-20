Пашков: СКА может выиграть и 20 матчей подряд, у команды попутный ветер

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил мнение, что СКА, который пока не проигрывал в этом сезоне, может поставить новый рекорд КХЛ по количеству побед подряд. «Авангард» в сезоне-2010/11 выиграл 18 матчей кряду, победная серия СКА в этом чемпионате длится 12 матчей.

Когда это закончится? Почему СКА выигрывает все матчи в КХЛ И близок к новому рекорду КХЛ, который вряд ли будет возможно побить!

«Я думаю, что СКА вполне может пойти на очередной рекорд и выиграть 20 матчей подряд. Видимо, попутный ветер у команды. Поэтому её и несёт довольно быстро. Посмотрим, может, перерыв как-то повлияет. Интересно, как СКА пройдёт дистанцию до перерыва», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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