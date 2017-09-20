Объявлены составы «Нефтехимика» и рижского «Динамо» на матч в Нижнекамске

Нижнекамский «Нефтехимик» и рижское «Динамо» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров);
Сергееев — Пиганович, Рау — Секстон — Ганзл;
Брынцев — Огурцов, Авцин — Нестрашил — Галимов;
Шарипзянов — Граборенко, Шиксатдаров — Якимов — Здунов;
Фазылзянов, Аркалов — Хайруллин — Куликов.
«Динамо» Рига:
Питерс (Калниньш);
Ренн — Столлери, Кристо — Гальярди — Макмиллан;
К. Редлихс — Пуяц, Индрашис — М. Редлихс — Евпалов;
Зиле — Алишаускас, Мейя — Скворцовс — Бичевскис;
Балинскис, Гегерис, Батня — Кулда — Павлов.
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