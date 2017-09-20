Кокуёв: в матче с ХК «Сочи» я старался и бился, сколько было сил

Нападающий «Трактора» Семён Кокуёв прокомментировал поражение от ХК «Сочи» (3:5). Хоккеист недавно вернулся в челябинскую команду из «Северстали».



«Эмоции захлёстывали, волновался. Благодарен болельщикам. Они меня поддерживали, даже когда я был вне команды. Думаю, большинство хотело, чтобы я вернулся. Я тоже этого хотел.



Первый матч не задался. Проиграли. Вроде сравняли два раза и быстро голы получали… Надо строже в обороне, где-то, может, попроще сыграть. У меня только четвёртая игра в сезоне… Но я себя не оправдываю, выкладываюсь в каждом матче. Старался и бился, сколько было сил. Думаю, всё придёт через работу», – цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.