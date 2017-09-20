С. Зубов: ХК «Сочи» — с сотой победой, знаменательная дата!

Главный тренер «ХК» Сочи Сергей Зубов прокомментировал победу над «Трактором» (5:3).

«Спасибо за игру. Во многих отношениях матч был интересным. Много голов, команды уделяли большое внимание игре в атаке. ХК «Сочи» — с сотой победой, знаменательная дата! Мы хотели контролировать шайбу. У нас была жажда к шайбе, жажда к голам. Многие ребята сегодня использовали это качество», — сказал зубов на послематчевой пресс-конференции.

Видео доступно также на официальном канале челябинского «Трактора» в YouTube.