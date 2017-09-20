Гатиятулин: то ли защитники не слышат нас, то ли мы не те слова говорим

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (3:5).



«В прошлом сезоне оборона приносила нам победы, а в этом году не получается играть терпеливо. Сами допускаем грубейшие ошибки, за что нас наказывают. Защитники не должны так проваливаться. Мы говорим с ними, но то ли они не слышат нас, то ли мы не те слова говорим. Болельщикам спасибо за поддержку в тяжелый период. Будем исправлять ситуацию», – сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.



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