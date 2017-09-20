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«Баффало» вернул Глотова и ещё троих игроков в их юниорские команды

20 сентября 2017, среда. 22:27 Хоккей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» объявил о том, что вернул нападающих Василия Глотова («Шоинигэн») и Брэндона Хагеля («Рэд Дир»), а также защитников Войтеха Будика («Принц Альберт») и Остина Османски («Миссисога») в составы соответствующих юниорских команд.

В настоящее время в тренировочном лагере клуба находятся 47 игроков: 26 нападающих, 15 защитников и 6 вратарей.

В сезоне-2016/17 Глотов провёл в QMJHL за команду Cape Breton Screaming Eagles в общей сложности 75 матчей и набрал в них 54 очка.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз
Новости. Хоккей
20 сентября 2017, среда
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