Результаты игрового дня в МХЛ

20 сентября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги состоялось три матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Мамонты Югры» нанесли «Спутнику» выездное поражение со счётом 6:4. Лишь второй период завершился вничью (1:1), первую и третью двадцатиминутки команды из Ханты-Мансийска выиграла с перевесом в одну шайбу.

«Сибирские Снайперы» дома одолели «Кузнецких Медведей» и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.

Наконец, «Реактор» забил «Тюменскому Легиону» по две шайбы в каждом периоде и одержал победу со счётом 6:2.