КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым

КХЛ в настоящий момент выясняет обстоятельства ситуации, сложившейся в связи с появлением на официальном сайте НХЛ информации об участии защитника ХК «Северсталь» Валерия Васильева в тренировочном матче клуба «Филадельфия Флайерз».



На данный момент защитник Валерий Васильев имеет односторонний контракт с «Северсталью», действующий до 30 апреля 2018 года. КХЛ отправила запрос в «Северсталь» с целью выяснения местонахождения защитника Валерия Васильева. Руководство клуба в устной форме подтвердило, что игрок находится в расположении клуба и готовится к очередному матчу регулярного чемпионат. Также клуб дал опровержение информации об отъезде игрока из расположения клуба на своём официальном сайте и предоставил фото игрока, находящегося на тренировке, датированное 21 сентября.



Лига допускает факт технической ошибки на официальном сайте НХЛ, так как на официальном сайте «Филадельфии Флайерз» Валерий Васильев не значится в числе игроков команды.