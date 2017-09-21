ЦСКА крупно проиграл «Йокериту», потерпев второе поражение подряд

Финский «Йокерит» на домашней арене одержал уверенную победу над московским ЦСКА, встреча завершилась со счётом 4:0. Команда Юкки Ялонена выиграла свой шестой матч кряду, московские «армейцы» вторую игру подряд проиграли.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэттью Гилрой, Олли Палола, Никлас Йенсен и Джон Норман. Сухой матч оформил вратарь «Йокерита» Райан Запольски.



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