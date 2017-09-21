175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Анисимов: не знаю, почему Шалаев так «завёлся», «5+20» у Осипова было

21 сентября 2017, четверг. 21:44 Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал высказывание президента «Авангарда» Владимира Шалаева о судействе в матче со СКА.

«С «Авангардом» была равная игра. Я прочитал высказывание Владимира Шалаева по поводу судейства. Я очень уважаю этого специалиста как одного из основателей лиги, который работает с момента её создания. Но у нас есть специалисты, которые отвечают за судейство, есть руководители клубов, которые отвечают за клубы и их организацию. Каждый должен заниматься своим делом.

Не могу сказать, почему Владимир Тимофеевич так «завёлся». Он спокойный, сдержанный человек. Понимаю, что он как руководитель, хочет обыграть лидеров, он максималист. Но в моменте с удалением Осипова был фол, у Широкова была кровь, был толчок в борт. Подобного рода нарушение карается штрафом «5+20». Этот момент можно сравнить с удалением Зубарева после удара Осалы, там у Оскара тоже была кровь», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой

Шалаев: судьи матча со СКА подарили болельщикам великолепный хоккей!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК СКА Алексей Анисимов Владимир Шалаев
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
22:43 Задоров: я пропустил часть тренировочного лагеря, но успею сыграть несколько игр
22:34 Хохлачёв: «Спартак» мог обыграть «Адмирал» и без шоу, в основное время
22:31 Андриевский: много голов и драйва, «Адмирал» сам себе находит проблемы
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Епанчинцев: «Спартак» сделал много ошибок в обороне. Радует, что играли до конца
22:22 Пепеляев: такие игры, как сегодня, ужасны для защитников и вратарей
22:20 Никонцев: такая победа, как над «Адмиралом», встряхнёт «Спартак»
22:03 «Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме
21:44 Анисимов: не знаю, почему Шалаев так «завёлся», «5+20» у Осипова было
21:41 Анисимов: Гулявцева не дословно процитировали, но это не повод так говорить
21:30 «Северсталь» победила «Куньлунь» в результативном матче
21:18 Кудашов: сегодня спецбригады «Локомотива» оказались сильнее, чем у «Югры»
21:08 НХЛ признала техническую ошибку в ситуации с защитником Васильевым
21:04 Захаркин: «Югра» проиграла, потому что не смогла реализовать 5 минут большинства
20:50 ЦСКА крупно проиграл «Йокериту», потерпев второе поражение подряд
20:38 Корешков: игра с «Динамо» была крайне важной, это все понимали
20:29 Дуайер: вратари неплохо потрудились, был крайне упорный матч
20:21 Лемтюгов: судьи не должны ломать такие игры, даже если там было удаление
20:00 Рундблад: в СКА никто не думал, что мы начнём чемпионат так хорошо
19:53 Калинин: никогда в Омске не видел того, что устроили болельщики сегодня
19:37 Скабелка: голы СКА в первом периоде не вытекали из логики игры
19:30 «Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
19:24 Знарок: у СКА сегодня было худшее начало игры в сезоне
19:16 Шалаев: судьи матча со СКА подарили болельщикам великолепный хоккей!
19:13 Форвард «Лады» Никита Филатов пропустит несколько матчей из-за травмы
18:53 Санников: когда сбивал судью – не видел его, дисквалификация выбила из ритма
18:52 «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в Астане
18:38 Салминен: пока нахожусь в поиске своей игры
18:35 СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона
18:33 В. Воробьёв: доволен, как сыграл Терещенко, он незаменимый игрок для «Динамо»
18:31 Артюхин: Салака пришлось нагружать бросками, он очень здорово сыграл
18:30 П. Зубов: «Сибири» напели дифирамбов в прессе, и после выезда нас как подменили
18:21 «Авангард» — СКА: защитник хозяев Осипов получил «5+20»
17:55 «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в выставочном матче в Китае
17:45 Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут
17:24 ЦСКА произвёл ряд изменений в билетной системе
17:22 Рыспаев: первым нападать на соперника не буду, но жёсткость никто не отменял
17:00 Константин Окулов отметился голом в ВХЛ уже на 17-й секунде матча
16:30 Вице-президент НХЛ: об игре в Китае между клубом НХЛ и «Куньлунем» говорить рано
16:17 Гецлаф: в прошлом году «Анахайм» понял, как добиваться успеха
15:55 Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения
15:53 За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов
15:43 КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым
15:29 Член тренерского штаба «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб
15:14 Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон
Все новости RSS
Партнерский контент