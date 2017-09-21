Анисимов: не знаю, почему Шалаев так «завёлся», «5+20» у Осипова было

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал высказывание президента «Авангарда» Владимира Шалаева о судействе в матче со СКА.



«С «Авангардом» была равная игра. Я прочитал высказывание Владимира Шалаева по поводу судейства. Я очень уважаю этого специалиста как одного из основателей лиги, который работает с момента её создания. Но у нас есть специалисты, которые отвечают за судейство, есть руководители клубов, которые отвечают за клубы и их организацию. Каждый должен заниматься своим делом.



Не могу сказать, почему Владимир Тимофеевич так «завёлся». Он спокойный, сдержанный человек. Понимаю, что он как руководитель, хочет обыграть лидеров, он максималист. Но в моменте с удалением Осипова был фол, у Широкова была кровь, был толчок в борт. Подобного рода нарушение карается штрафом «5+20». Этот момент можно сравнить с удалением Зубарева после удара Осалы, там у Оскара тоже была кровь», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой



Шалаев: судьи матча со СКА подарили болельщикам великолепный хоккей!

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