Хохлачёв: «Спартак» мог обыграть «Адмирал» и без шоу, в основное время

Форвард «Спартака» Александр Хохлачёв прокомментировал победу над «Адмиралом» (7:6 ОТ). Нападающий в этом матче отдал четыре результативные передачи.



«Вышли чуть расслабленным на третий период, пришлось вытаскивать все силы. Хорошо, что подвернулась удача. Из-за повреждения не играл, поэтому было много эмоций сегодня. В принципе, хорошо сыграли в атаке, где-то нездорово в обороне. Мы рады, что выиграли, но могли спокойно сделать это без шоу, в основное время. В карьере за фарм-клуб набирал четыре очка за матч. Не было ни одного большинства, судьи пропускали моменты, где должны были удалять», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме