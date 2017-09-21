Итоги игрового дня ВХЛ: Окулов и Кузьменко оформили дубли, Чистов забил гол

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.



Усть-каменогорское «Торпедо» на домашнем льду одержало победу в овертайме над ангарским «Ермаком» со счётом 2:1 ОТ.

Карагандинская «Сарыарка» дома одолела красноярский «Сокол», встреча завершилась со счётом 4:3.

«Южный Урал» в серии буллитов взял верх над воскресенским «Химиком» со счётом 3:2 Б. Гол в составе «Химика» забил форвард Станислав Чистов.

«Горняк» на домашней арене потерпел крупное поражение в матче со «Звездой» (0:7). Дублями отметились Константин Окулов и Андрей Кузьменко, командированные из ЦСКА.