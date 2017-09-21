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Итоги игрового дня ВХЛ: Окулов и Кузьменко оформили дубли, Чистов забил гол

21 сентября 2017, четверг. 23:36 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

Усть-каменогорское «Торпедо» на домашнем льду одержало победу в овертайме над ангарским «Ермаком» со счётом 2:1 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
2 : 1 0:0, 0:1, 1:0, 1:0
Ермак
Ангарск
0:1 – Севанькаев – 32:46 (5x5), 1:1 – Белозёров (Смирягин) – 56:53 (5x5), 2:1 – Игнашин (Тунхузин, Капитуров) – 64:52 (3x3)

Карагандинская «Сарыарка» дома одолела красноярский «Сокол», встреча завершилась со счётом 4:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
4 : 3 2:2, 1:0, 1:1
Сокол
Красноярск
1:0 – Фахрутдинов – 09:15 (4x4), 1:1 – Андрющенко – 11:31 (4x3), 1:2 – Озолиньш – 15:12 (4x4), 2:2 – Юксеев – 18:46 (5x4), 3:2 – Валицкий – 37:13 (5x4), 3:3 – Зузин – 48:35 (5x4), 4:3 – Ердаков – 54:34 (5x4)

«Южный Урал» в серии буллитов взял верх над воскресенским «Химиком» со счётом 3:2 Б. Гол в составе «Химика» забил форвард Станислав Чистов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
3 : 2 0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0
Химик
Воскресенск
0:1 – Чистов (Куваев, Черных) – 00:32 (5x5), 1:1 – Дорофеев (Суслопаров, Чугуев) – 22:39 (5x5), 2:1 – Репин (Музычко, Марзоев) – 24:15 (5x5), 2:2 – Королёв (Демаков) – 52:30 (5x4), 3:2 – Васильев – 65:00 ( ПБ)

«Горняк» на домашней арене потерпел крупное поражение в матче со «Звездой» (0:7). Дублями отметились Константин Окулов и Андрей Кузьменко, командированные из ЦСКА.

ВХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:30 МСК
Горняк
Учалы
0 : 7 0:2, 0:2, 0:3
Звезда
Чехов
0:1 – Окулов (Макеев) – 00:16 (5x5), 0:2 – Кузьменко (Макеев, Окулов) – 14:19 (5x5), 0:3 – Карнаухов (Мокин, Николишин) – 38:15 (5x5), 0:4 – Окулов (Макеев, Светлаков) – 39:38 (5x5), 0:5 – Мясищев (Карнаухов, Николишин) – 43:09 (5x5), 0:6 – Хлопотов (Антипов, Пешехонов) – 46:14 (5x4), 0:7 – Кузьменко (Светлаков) – 51:24 (5x5)
13 случаев, когда ведущих игроков отправляли из КХЛ в ВХЛ
Чистов и Шмелёв – не самые звёздные фамилии в этом списке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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