«Югра» расторгла контракт с Морином и заключила новое соглашение с Макаровым

Официальный сайт КХЛ рассказал о трансферных новостях клубов лиги.



«Барыс» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Фёдором Гусыниным. «Северсталь» поместила в список отказов чешского нападающего Петра Голика. «Сибирь» по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Евгением Новосёловым.



По соглашению сторон «Югра» расторгла контракт с американским нападающим Джереми Морином. Также ханты-мансийская команад на новых условиях переподписала односторонний контракт сроком на один год с нападающим Дмитрием Макаровым

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