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Стали известны составы «Трактора» и «Нефтехимика» на очный матч

22 сентября 2017, пятница. 16:30 Хоккей

«Трактор» и «Нефтехимик» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Челябинске.

«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Бэйлен — Вишневский, Йюнге — Щехура — Виделль;
Кольцов — А. Петров, Кокуёв — Рыбаков — Якуценя;
Климонтов — Мамаев, Кручинин — Полыгалов — Пеньковский;
Исаев, Шипин — Шаров — Шолохов, Тридчиков.

«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров)
Сергеев — Пиганович, Ро — Ганзл — Секстон;
Брынцев — Огурцов, Авцин — Нестрашил — Галимов;
Шарипзянов — Граборенко, Здунов — Якимов — Шиксатдаров;
Фазылзянов, Аркалов — Куликов — Хайруллин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
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Новости. Хоккей
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