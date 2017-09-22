Стали известны составы «Трактора» и «Нефтехимика» на очный матч

«Трактор» и «Нефтехимик» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Челябинске.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Бэйлен — Вишневский, Йюнге — Щехура — Виделль;
Кольцов — А. Петров, Кокуёв — Рыбаков — Якуценя;
Климонтов — Мамаев, Кручинин — Полыгалов — Пеньковский;
Исаев, Шипин — Шаров — Шолохов, Тридчиков.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров)
Сергеев — Пиганович, Ро — Ганзл — Секстон;
Брынцев — Огурцов, Авцин — Нестрашил — Галимов;
Шарипзянов — Граборенко, Здунов — Якимов — Шиксатдаров;
Фазылзянов, Аркалов — Куликов — Хайруллин.
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