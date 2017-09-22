Экс-арбитр НХЛ будет учить игроков «Виннипега» хитовать так, чтобы не удаляться

Известный судья Пол Деворски будет работать в канадской команде Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс». Он призван помочь игрокам сократить количество штрафных минут.



На днях Деворски приедет в тренировочный лагерь команды и будет отрабатывать с игроками силовые приёмы так, чтобы они оставались в рамках правил. За последние три сезона «Виннипег» был одной из команд, получавших наибольшее количество штрафных минут.



59-летний Деворски работал в НХЛ с сезона-1989/90. Всего он отсудил 1594 матча в лиге, а также 197 матчей в Кубке Стэнли, в том числе избирался на несколько финальных серий. Арбитр завершил карьеру в НХЛ в 2015 году.

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