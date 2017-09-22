Сергей Мозякин проводит свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ

Матч с «Салаватом Юлаевым» стал для нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина 500-м в регулярных чемпионатах КХЛ.



За время своего выступления в лиге 36-летний Мозякин забросил 293 шайбы и сделал 320 голевых передач в регулярных чемпионатах. В 124 играх плей-офф форвард набрал ещё 142 (58+84) очка. Также Мозякин стал первым хоккеистом в отечественных чемпионатах, которому покорилась отметка в 1000 очков.

В матче идёт первый период, счёт не открыт. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.