Есмантович: все хотят фэйр-плей в КХЛ, судейство надо сделать независимым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал недавние высказывания главного тренера «Северстали» Александра Гулявцева, президента «Авангарда» Владимира Шалаева и губернатора Омской области Виктора Назарова о несправедливом судействе в матчах со СКА, а также отметил, что департамент судейства КХЛ необходимо сделать независимым.

Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА На этот раз пострадал «Авангард». Когда это закончится?

«Конечно, меня это беспокоит. Мы не можем оставлять без внимания подобную ситуацию, тем более что с каждым днём таких комментариев становится всё больше. Если раньше острая критика возникала в сугубо профессиональной среде, и как правило в плей-офф, то сегодня уже на самом старте юбилейного сезона КХЛ вопросы по этой теме имеют самое широкое обсуждение.



Думаю, дело не совсем в эмоциях. Если о проблеме заявляет легенда отечественного хоккея, трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов, то это не эмоции, а констатация факта. В конце прошлого сезона лига решила оштрафовать московское „Динамо“ за высказывания Виталия Семёновича, но разве это решило проблему? Наоборот, запрет на комментарии вывел дискуссию на иной уровень. И мы помним, как в неё включился вице-премьер России Аркадий Дворкович, который негативно высказался о судействе в четвёртом матче финала Кубка Гагарина между СКА и „Магниткой“. Сегодняшние слова губернатора Омской области Виктора Назарова в первую очередь говорят о том, что болельщики хотят главенства в нашем хоккее правил фэйр-плей, которые бы не зависели от чьих то ошибок.



КХЛ регулярно признаёт ошибки и старается их искоренить, но на сегодняшний день этого мало. Мы видим, что количество ошибок или ошибочных решений, влияющих на тот или иной матч, заметно растёт. Естественно, одним наказанием проштрафившегося специалиста тут не отделаешься. Необходима реальная, а главное, прозрачная работа, направленная на повышение качества судейства. Тянуть с этим уже нельзя, иначе мы потеряем доверие любителей хоккея, а это уже проблема совершенно иного масштаба.



Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов считает, что проблемы нет? Ну, не знаю, кто ещё и на каком уровне должен обратить внимание на это, чтобы Анисимов заметил проблему. Обсуждение качества работы хоккейных судей давно вышло за границы хоккейного сообщества, на эту тему остро высказываются члены правительства, губернаторы, руководители клубов, тренеры команд, игроки, ветераны, болельщики! Разве этого мало или это не тот уровень для кого-то? Фактически в каждом сообщении нам говорят: принимайте срочные меры, уровень судейства не соответствует уровню лиги.



Во-первых, надо попросить главного арбитра лиги ответить на неудобные вопросы. Во-вторых, вернуться к профессиональному и открытому диалогу. Обратить внимание на статистику и выяснить, по какой причине команда СКА из года в год традиционно играет в большинстве на порядок чаще, чем, как говорит бывший главный арбитр Плющев, «другие равные по стилю команды». Это обсуждают все специалисты. Вот известный в прошлом арбитр Александр Зайцев заявил о двойных стандартах в лиге. Дабы исключить такие разговоры, нужно сделать департамент судейства по-настоящему независимым, а в его наблюдательный совет включить экспертов, представителей спортивных СМИ, клубов, уважаемых ветеранов. А самое главное, без оглядки на какую-либо индульгенцию дать оценку деятельности не только рядовых рефери, но и главного арбитра, который должен помнить о существовании профессиональной конкуренции», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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