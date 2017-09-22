Михнов: у «Автомобилиста» всё время не складываются первые игры домашних серий

Капитан «Автомобилиста» Алексей Михнов прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» со счётом 0:2.

«Сегодня не получилось забить. Моментов было много, особенно в первом периоде, надо реализовывать свои шансы, забивать. У нас первая домашняя игра всё время не складывается — прошлую серию плохо начали, забить не получается. Сейчас такая же ситуация. «Сочи» – хорошая команда, мы разбирали их игру, они здорово сыграли с «Трактором» прошлый матч, идёт серия побед. Молодцы, очень строго в обороне сыграли и реализовали свои шансы», — сказал Михнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.