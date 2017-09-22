Гатиятулин: никто в «Тракторе» не согласен с такой ситуацией, будем переламывать

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (0:3), которое стало для его команды четвёртым подряд.

«Трактор» проиграл «Нефтехимику», продлив серию поражений до четырёх матчей

«Исправлять текущую ситуацию будем только через работу, через самоотдачу. Нужно выходить, выкладываться в каждом эпизоде. Никто с текущей ситуацией в команде не согласен. Будем переламывать.



Возможно, имеет место нехватка сил. Сказался пропущенный гол. После первой пропущенной шайбы возникла какая-то пауза. Не имели права пропускать второй гол кряду. С этим связана неуверенность.



Понятно, что молодёжь выглядит легче. У нас с первого матча постоянно играют три пятёрки. Наверное, поэтому свежести не хватает, в том числе в большинстве. Даём шанс молодёжи. Они за счёт желания компенсируют недостаток мастерства. Но есть бригада большинства, мы им доверяем. В прошлой игре большинство сработало, в этой – нет. Через работу будем выходить из положения», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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