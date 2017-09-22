Шипин: был рад сыграть за «Трактор», но остался негативный фон от поражения

Нападающий «Трактора» Максим Шипин подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (0:3), который стал для него первым в КХЛ.

«Когда узнал, что играю с «Нефтехимиком», были положительные эмоции. Нашему звену ставили задачу поиграть в зоне атаки, «повозить» лидеров соперника, чтобы дать передохнуть ведущим тройкам. Надо было сыграть строго, побросать, поиграть встык. У меня был хороший момент, когда Ваня Вишневский набрасывал от синей линии. Был шанс добить – не получилось. В следующей игре, если выпустят, надеюсь, смогу забить. Был рад сыграть за «Трактор», почувствовать атмосферу КХЛ, но после матча остался, скорее, негативный фон от поражения», — цитирует Шипина пресс-служба клуба.