Абрамов: слушаю всё, что говорят Панарин и Бобровский, стараюсь учиться у них

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Виталий Абрамов рассказал о работе в тренировочном лагере и отметил, что старается учиться у вратаря Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина.

«Рад, что получил шанс сыграть во втором матче. Лагерь проходит нелегко, но я стараюсь усердно работать и проявить себя. Это отличный опыт. Сначала ноги были тяжёлыми, потому что мы занимались на льду сразу после бега. Это часть хоккея, так мы становимся быстрее. Конечно, я хочу попасть в команду. Думаю, это мой год и у меня получится пробиться в состав. Я продолжаю прогрессировать. Посмотрим, что случится.



Игра тут немного отличается — я должен всё делать быстрее. Игра в защите тоже отличается от юниорской лиги. Продолжаю над этим работать. Здорово, что в команде есть Бобровский и Панарин. Можно поговорить на родном языке. Это большие звёзды, я слушаю всё, что они говорят, и стараюсь учиться у них. Было забавно выступить переводчиком для Панарина, потому что он использует специфические слова, тяжело их переводить», — сказал Абрамов в эфире клубного телевидения.