«Ижсталь» обыграла «Буран», ХК «Рязань» уступил «Нефтянику»

22 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно два матча.

«Ижсталь» одержала победу в матче с «Бураном». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 4:3.



В составе победителей отличились Максим Верёвкин, Ленар Мансуров, Сергей Лапин и Антон Кочуров. У «Бурана» дубль сделал Андрей Луговой, ещё одну шайбу забросил Денис Коротеев.

ХК «Рязань» на домашней площадке уступила «Нефтянику» со счётом 1:2.



Единственный гол хозяев забил Игорь Бондырев. У альметьевской команды заброшенными шайбами отметились Максим Хапов и Кирилл Адамчук.