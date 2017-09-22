Кори Шнайдер пошутил над «Дэвилз» и болельщиками, переодевшись работником арены

Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер переоделся в работника обслуживающего персонала арены во время домашнего предсезонного матча, на который он не был заявлен.



Шнайдер прилепил бороду, усы, надел парик, очки и униформу. Оставшись неузнанным, он встретился с генеральным менеджером клуба Рэем Шеро. Так же он одурачил нескольких болельщиков. Шнайдер занимался проверкой билетов, раздавал подарки и приветствовал игроков при выходе на лёд.

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Дэвилз» в «Твиттере».