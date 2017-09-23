«Айлендерс» заключили контракт с победителем МЧМ-2017 форвардом Беллоузом

«Нью-Йорк Айлендерс» заключил контракт новичка с надающим Киффером Беллоузом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на три года.

19-летний Беллоуз выиграл молодёжный чемпионат мира 2017 года в составе сборной США, забив в финале с Канадой два гола. Он был выбран в первом раунде драфта НХЛ-2016 под общим 19-м номером. В прошедшем сезоне форвард выступал за команду университета Бостона, в 34 матчах отметившись 14 (7+7) баллами за результативность. Сезон-2017/18 Беллоуз проведёт в WHL за «Портлэнд».