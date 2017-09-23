Беднар: Дюшейн вернулся мотивированным, их звено с Якуповым хорошо играет

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар считает, что нападающий Мэтт Дюшейн приехал в тренировочный лагерь мотивированным. Клуб уже несколько месяцев пытается обменять форварда, однако пока не может договориться о переходе.

«Я с ним разговаривал. Думаю, он вернулся мотивированным. Он играет с двумя новичками команды, их звено хорошо себя показало в тренировочном лагере и сегодня тоже сыграло здорово», — цитирует Беднара Sportsnet.

Дюшейн играл в центре звена с Наилем Якуповым и Алексом Керфутом. Он отметился заброшенной шайбой, а Якупов сделал три передачи в матче с «Даллас Старз» (5:1).