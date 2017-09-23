«Югра» — СКА: защитник Вячеслав Войнов забил впервые с января 2017-го

В матче ханты-мансийской «Югры» и петербургского СКА заброшенной шайбой отметился защитник «армейского» клуба Вячеслав Войнов. 27-летний хоккеист отметился впервые с 7 января 2017 года, когда он забил в ворота рижского «Динамо». Войнов проводит свой второй матч после повреждения, из-за которого он не играл с февраля. После первого периода счёт в матче 1:2.
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Посмотреть видео гола можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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