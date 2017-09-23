175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Югра» — СКА: защитник Вячеслав Войнов забил впервые с января 2017-го

23 сентября 2017, суббота. 15:11 Хоккей

В матче ханты-мансийской «Югры» и петербургского СКА заброшенной шайбой отметился защитник «армейского» клуба Вячеслав Войнов. 27-летний хоккеист отметился впервые с 7 января 2017 года, когда он забил в ворота рижского «Динамо». Войнов проводит свой второй матч после повреждения, из-за которого он не играл с февраля. После первого периода счёт в матче 1:2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Даже судьи не помогут «Югре» в матче со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Локомотив» оступится в Омске, а «Куньлунь» обыграет «Спартак» — прогнозы на игровой день КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Югра Вячеслав Войнов
Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
15:23 «Спартак» обыграл «Куньлунь», Максим Трунёв оформил хет-трик
15:16 «Спартак» — «Куньлунь»: Алексей Пепеляев подрался с Брэндоном Ипом
15:11 «Югра» — СКА: защитник Вячеслав Войнов забил впервые с января 2017-го
14:58 «Барыс» опроверг слова Дастина Бойда о том, что клуб не предлагал ему контракт
14:58 «Сибирь» — «Динамо» Мн: Николай Демидов подрался с Джеком Скилле
14:25 «Ванкувер» уступил «Лос-Анджелесу» в выставочной игре в Китае
13:56 Богосян: Хаусли знает современные тенденции, делает ставку на активную игру
13:28 М. Смит: матч с «Аризоной» для меня полон особенных чувств
13:05 Онлайн КХЛ: «Авангард» играет с «Локомотивом», «Югра» принимает СКА
12:50 Макдэвид: арбитры дали нам понять, что будут строже придерживаться правил
12:20 Защитник минского «Динамо» Денисов не сыграет с «Сибирью»
11:55 Бойд: не думаю, что «Барыс» хотел предложить мне новый контракт
11:22 Стэмкос: чувствовал себя в первом матче лучше, чем мог бы представить
11:01 Хаусли: защитники должны идти в атаку, время смотреть на партнёров прошло
10:25 Власич: НХЛ хочет, чтобы каждый матч заканчивался со счётом 6:5
10:00 П. Буре: Макдэвид феноменален, но не хочу сравнивать его с Гретцки
09:34 В НХЛ было сыграно 8 товарищеских матчей: Костин забил гол, у Кучерова два очка
09:24 Кондратьев: в «Торпедо» порой бывает ненужное давление на игроков от тренера
01:01 Беднар: Дюшейн вернулся мотивированным, их звено с Якуповым хорошо играет
00:54 «Айлендерс» заключили контракт с победителем МЧМ-2017 форвардом Беллоузом
00:31 Стэмкос: чувствую себя лучше, чем ожидал, взволнован, что наконец сыграю
00:06 Задоров: НХЛ — моя лига, ничего страшного, если я пропущу Олимпиаду-2018
22 сентября 2017, пятница
23:51 Овечкин сыграл в уличный хоккей с детьми с отклонениями в развитии
23:26 Кори Шнайдер пошутил над «Дэвилз» и болельщиками, переодевшись работником арены
23:25 «Коламбус» заключил просмотровый контракт с нападающим Джоном Митчеллом
22:56 Репортёр на матче «Автомобилист» — ХК «Сочи» перепутал Занатту с Ореховским
22:39 Результаты игрового дня МХЛ
22:27 «Ижсталь» обыграла «Буран», ХК «Рязань» уступил «Нефтянику»
22:16 Абрамов: слушаю всё, что говорят Панарин и Бобровский, стараюсь учиться у них
21:46 Ч. Дженовей: выйти из сложной ситуации «Лада» может только сплочённой командой
21:28 Рахимуллин: «Ладе» нужно продолжать работать, чёрная полоса бывает и взлётной
21:12 Аболс: «Лада» не имеет права пропускать больше одной шайбы за игру
21:11 Билялетдинов: не думали о серии поражений «Лады», «Ак Барс» хорошо подготовился
21:10 Шипин: был рад сыграть за «Трактор», но остался негативный фон от поражения
21:05 Назаров: я 11-й год главный тренер, но у меня нет ответа, в чём секрет побед
21:00 Гатиятулин: никто в «Тракторе» не согласен с такой ситуацией, будем переламывать
20:42 «Рейнджерс» отправили защитника Зборовского в АХЛ
20:40 Нападающий «Магнитки» Ярослав Косов получил травму в матче с «Салаватом»
20:35 Вестерлунд: второй период был тяжёлым для «Салавата», мы научимся на этом
20:33 И. Воробьёв: сравняв счёт, «Магнитка» побежала забивать ещё и тут же пропустила
20:17 «Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти
20:17 Пивцакин: «Магнитка» вытащила игру, но быстро пропустила — совсем неудачно
19:57 «Чикаго» выставил вратаря Джеффа Гласса на драфт отказов
19:48 Михнов: у «Автомобилиста» всё время не складываются первые игры домашних серий
19:47 С. Зубов: отмечу Барулина, он действительно вернулся, и в ХК «Сочи» этому рады
Все новости RSS
Партнерский контент