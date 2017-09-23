Радил: не знаю, почему не решился сделать хет-трик броском в пустые ворота

Форвард «Спартака» Лукаш Радил прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (6:2). Радил оформил дубль в этой встрече.



«Мы поняли, как забивать голы. С «Адмиралом» мы играли слишком много в атаке, сейчас старались лучше действовать в защите. Мог попробовать бросить в пустые ворота и сделать хет-трик, но не знаю, почему не решился. Первая игра после сотрясения была сложной, не играл долго, сегодня чувствовал себя превосходно. Нужно сделать победную серию, также будем играть с «Амуром», — передаёт слова Радила корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» обыграл «Куньлунь», Максим Трунёв оформил хет-трик