Проворов: может, я забью 20 голов в сезоне, но не буду для этого забывать защиту

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов рассказал о своём режиме тренировок и поделился мнением о задачах на сезон.



«Как я тренируюсь летом? Это секрет. Я не поклонник обсуждения летних тренировок, поэтому просто скажу, что провожу на льду очень много часов.



Могу ли я забить 20 голов за сезон? Пусть будет, как будет. Когда-нибудь это точно произойдёт, может, и в этом сезоне. Надеюсь этого добиться, но не буду жертвовать своей игрой в обороне. Если есть возможность, я стараюсь забить. Но при этом нельзя терять голову и забывать о возвращении назад», — цитирует Проворова Philadelphia Inquirer.

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