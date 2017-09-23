Дуайер: с «Сибирью» была жёсткая игра, нам не хватало Денисова

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).



«Это была очень хорошая, быстрая и жёсткая игра. Очень качественно сыграли вратари. Мы пропустили, пытались вернуться в игру, хорошо проделали работу в обороне, но должны быть креативнее в атаке. Денисов – наш капитан, лидер. Ждём его возвращения, чтобы он помог нашим молодым игрокам. Он должен разгрузить наших защитников, взяв на себя игровое время. В такой жёсткой игре, как против «Сибири», нам его не хватало.



Энрот – один из лучших вратарей лиги, он постоянно даёт нам шансы оставаться в игре. Будет ли он играть и дальше без замен – будем смотреть по ситуации», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела минское «Динамо» в Новосибирске